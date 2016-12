Si le palais présidentiel au Congo n’a pas cru bon donner un délai de préavis décent à ceux qu’il a convoqués aux consultations politiques qui s’achèvent demain ou après-demain à Brazzaville, la raison est simple : le palais aurait en amont débloqué pas de moins de trois milliards de FCFA (plus de 4, 5 millions d’euros ou plus de 4, 9 millions de dollars Us) pour convaincre les dirigeants des partis politiques et ceux des associations de la société civile invitées, de prendre part aux rencontres avec Sassou.

L’opposition dite radicale aurait été particulièrement visée. Pas moins de 100 millions de FCFA (152 000 euros ou plus de 165 000 de dollars Us) auraient été proposés à chacun des principaux leaders du Frocad, l’alliance des partis opposée à la volonté de Sassou de mourir au pouvoir, autrement appelée changement de constitution. Ngouélondélé fils et Ayessa en auraient été les principaux intermédiaires.

Le but poursuivi par le dictateur aurait été sinon d’obtenir des images, des photos qu’il se proposait d’afficher à la face de la communauté internationale pour faire croire à un consensus des Congolais sur son opération « mourir au pouvoir », du moins diviser l’opposition pour ensuite justifier un éventuel référendum.

L’opération a échoué en ce qui concerne les principaux partis de l’opposition (l'UPADS et le RDD y compris, Yhombi n’ayant été reçu que comme ancien chef de l’Etat), cornaquée il est vrai par une vigilante et menaçante base, puisque la proposition de consultation s’est heurtée à un refus ferme et catégorique.

Visiblement l’échec de Blaise Compaoré, qui avait de la même façon corrompu certains petits partis pour avoir une majorité au parlement n’a pas servi de leçon de ce côté-ci du Sahara.

Sassou n’a pas pour autant baissé les bras car visiblement c’est la seule carte qu’il lui reste à jouer. C’est ainsi qu’il prévoit de se rendre dans les prochains jours dans le Pool. Certains laissent entendre que l’homme est déjà en campagne et qu’il s’agirait là d’une opération destinée à mettre Parfait Kolelas et le MCDDI en porte à faux, en s’affichant dans ce département avec Landry Kolelas et surtout avec le Pasteur Ntumi, l’homme en compagnie de qui il a méthodiquement détruit le Pool.

Le voyage dans le Pool du dictateur de l’Alima annoncerait un périple corrupteur à travers le pays puisque le pognon pour semer la division et pour l'achat des consciences constitue son unique arme politique aujourd'hui.