C'est le moins qu'on pouvait attendre de l'opposition : le refus de participer à la mascarade de Sassou, une façon de se moquer et de narguer le peuple congolais. Qu'il fasse ses consultations avec Pierre Ngolo, Willy Nguesso, Hellot Mampouya, Landry Kolelas, William Bouaka et la myriade d'associations dites de la société civile créées pour la circonstance par le PCT.

DECLARATION DU FROCAD SUR LES CONSULTATIONS INITIEES PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Un communiqué de la Présidence de la République, publié le 18 Mai 2015, fait état d’une série de consultations que se propose d’organiser le Chef de 1 ’Etat, à compter du Mercredi 20 Mai 2015, avec les dirigeants des partis politiques, les acteurs des organisations de la société civile, les responsables des confessions religieuses, les dirigeants de certaines institutions constitutionnelles « sur la vie de la Nation et de 1 ’Etat » thème suffisamment vague et sans objet précis pour le peuple Congolais.

Les partis politiques, les associations et les individualités membres du FROCAD constatent que le mode de convocation auxdites consultations montre une fois de plus le mépris affiché par le Président de la République vis-à-vis de la classe politique et de la société civile.

Ils rappellent à son Excellence Monsieur le Président de la République qu’en la matière, la Constitution a prévu en son article 85 des dispositions lui permettant de faire l’état de la Nation devant le Parlement réuni en congrès et indique les mécanismes de saisine des institutions constitutionnelles.

En outre, le FROCAD s’étonne de l’organisation des consultations à la carte sans critères précis, alors qu’il attend toujours du Président de la République la réponse au Mémorandum qu’il lui avait adressé depuis Mars 2015 dans lequel des propositions concrètes lui avaient été faites parmi lesquelles la tenue d’un dialogue national inclusif portant exclusivement sur la gouvernance électorale.

En conséquence, le FROCAD considère que ces consultations constituent une nouvelle manœuvre de diversion orchestrée par le pouvoir pour occulter les vrais problèmes auxquels le peuple est confronté.

Le FROCAD dénonce cette fuite en avant du pouvoir destiné à faire croire à l’opinion nationale et internationale l’organisation d’un faux semblant de dialogue. Tout cela procède d’un mode opératoire qui consiste à faire constater les divergences apparues autour du débat sur le changement de Constitution afin de justifier le recours au référendum.

Le FROCAD, avec toutes ses composantes, refuse de participer à cette mascarade et invite tous les patriotes et démocrates congolais à ne pas tomber dans ce piège grossier tendu par le pouvoir et à demeurer vigilant pour la poursuite du combat.

Le FROCAD dit non au changement de Constitution, non au référendum inconstitutionnel, non au troisième mandat du Président Dénis Sassou Nguesso, oui à l’alternance démocratique.

Fait à Brazzaville, le 19 Mai 2015

Pour le FROCAD

Les signataires

