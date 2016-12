La présidence de la République du Congo a pondu ce lundi 18 mai un document annonçant l’organisation d’une « série de consultations » qui devraient faire défiler devant le Chef de l'Etat toutes les forces vives de la nation. Nul doute que ce dernier se fera un plaisir d'utiliser tous les stratagèmes à sa disposition parmi lesquels l’intimidation, la sempiternelle chanson sur la paix et peut-être la corruption, grâce à l'immense fleuve de pétrodollars dont il dispose en son palais.

Au pays de « Ebonga, Ebonga té toujours meilleur » on notera que pour la fameuse série de consultations censées évoquer des questions aussi importantes que " la vie de la Nation et de l’Etat ", l’annonce est faite avec un préavis de... 48 heures ! Preuve que le camp présidentiel prépare depuis plusieurs mois ce dialogue que l’opposition réclame de longue date, même si le contenu que chacun y met est différent. Le pouvoir voulait-il prendre l'opposition par surprise ? C'est possible. Il demeure néanmoins un sentiment de panique et d'improvisation dans cette annonce, renforcé par le fait que la présidence précise que les « modalités pratiques de ces consultations seront communiquées aux organisations et personnalités concernées par le service du protocole », sans en préciser la date.

En matière de cafouillage on ne pouvait donc faire mieux. Peut-être le président de la République, encore traumatisé par la grande messe qu'était la Conférence nationale souveraine au cours de laquelle les participants s'étaient déchaînés sans retenue, dénonçant ses crimes économiques et ses crimes de sang, redoute-t-il de revivre ces moments difficiles. La formule bien rodée avec les « sages du Kouilou » allant s'agenouiller devant sa personne serait plus rassurante pour un président bien décidé à briguer un énième mandat.

Somme toute, c’est l'image d'un homme partagé entre la peur des débordements de la population et la détermination de mourir au pouvoir, et qui avance à petits pas, dans le cafouillage, qu'offre aujourd'hui Sassou.

De son côté l’opposition, galvanisée pour avoir démontré sa capacité à mobiliser les foules tombera-t-elle dans la manoeuvre cafouillée du Chef de l'Etat ?

Les jeunes, qui ont bravé toutes les intimidations policières et préfectorales au début du mois de mai, refusant toutes les largesses financières offertes par le PCT destinées à saboter le meeting du Frocad à Pointe-Noire ne comprendraient pas que les opposants comme Mpouele, Mierassa, Kinfoussia, Moukoueke, Tsaty Mabiala, etc.; tombent dans le traquenard d’un tyran à la recherche de toutes les solutions afin de mourir au pouvoir.

Mathias Dzon, grand absent du meeting de Pointe-Noire, lequel souffre déjà d’un déficit de crédibilité ne peut pas se permettre encore de donner du grain à moudre à tous ses détracteurs qui le soupçonnent à tort ou à raison de travailler pour Sassou, en prenant part à cette mascarade de consultations. En tout cas, la maturité et la crédibilité de cette opposition pour qui les jeunes ont accepté de mourir à Pointe-Noire, sont mises à l'épreuve lors de cette convocation à des consultations dont on ignore les modalités pratiques.

L’avenir du Congo se joue maintenant. Wait and see !

Notre commentaire

Décidemment le succès du meeting de Pointe-Noire semble avoir réveillé les peurs du clan au pouvoir.

En tout cas, l'heure de vérité a sonné pour les dirigeants de l'opposition qui vont devoir démontrer s'ils sont à la hauteur des espoirs que le peuple a placés en eux ou si, comme on le craint, ils ne seraient que de vulgaires mange-mil prêts à bondir sur le premier grain de riz que le pouvoir leur lance.

Car, après la campagne de terreur organisée par la police dans la ville océane, voilà Sassou qui improvise déjà, à toute vitesse et dans la panique des " consultations ". Il est bien entendu qu'il paraît évident que l'opposition devra adopter une position commune face à ce miroir aux alouettes, à cette opération de communication destinée à l'opinion internationale que " l'homme des masses " ne tardera pas demain à exploiter à son avantage. En un mot, l'opposition et la société civile opposées au changement de constitution n'ont aucun intérêt à déférer à la convocation d'un homme qui s'érige en juge et partie puisqu'il a déjà annoncé urbi et orbi qu'il changera la Constitution en organisant un référendum bidon.

Rappelons-le : les Congolais demandent à Sassou qu'il respecte la Constitution et qu'il parte ; pas qu'il les embrouille dans des manoeuvres politiciennes !

