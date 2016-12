Détournement de près de 200 millions de FCFA chez le DAF du Haut-Commissariat a la Réinsertion des ex-combattants du Général Norbert Dabira



L'information a été gardée secrète parce que les auteurs du braquage seraient proches de la hiérarchie de la police nationale. Un vol peut en cacher un autre.

Le braquage au domicile du Chef de l'Etat peut donner des idées et susciter des vocations. Les hommes en treillis seraient devenus les As du braquage, pillage, et des cambriolages.

Après le trou fait dans la serrure des locaux du ministère des Eaux et Forêts du ministre Djombo pour soutirer des centaines de millions appartenant au Fonds forestier, un autre gros trou fait dans le Nguiri (sac) présidentiel ou des hommes de la garde présidentielle se sont servis, chacun à leur tour sans compter et sans que personne ne s'en rende compte jusqu'à ce le locataire du Palais découvre que " La souris qui te range les pieds se trouve sous ton lit " !

La main noire, pour ne pas dire les hommes en cagoules qui officient dans des milieux proches de certains officiers supérieurs, viennent de frapper encore. Cette fois-ci, avec le même mode opératoire, le casse de près de 200 millions de FCFA a eu pour victime, le DAF du Haut-Commissariat a la Réinsertion des ex-combattants. Certains des auteurs qui ont commis ce braquage se sont volatilisés dans la nature après avoir donné une part du butin à leur commanditaire. Il semblerait qu'on aurait retrouvé la trace de l'un des braqueurs à Ouesso, dans le département de la Sangha. Affaire à suivre !

