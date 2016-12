Alerte au feu ! Depuis que l’opposition congolaise a annoncé la tenue d’un grand meeting à Pointe Noire (annoncée pour le 25 avril, il aura finalement lieu le 3 mai), le PCT, craignant le raz de marée populaire tente d’éteindre l’incendie annoncé ou de colmater les brèches.

Tout a commencé avec l'interview de l'ancien Premier ministre Souchlaty Poaty, natif du Kouilou, à notre confrère Afrique Education. Depuis, croit savoir ce dernier " Madame Antoinette Sassou-Nguesso, la première dame, a été dépêchée, à Pointe-Noire, le 25 mars 2015, munie d’une grosse caisse noire d’un milliard de F CFA (1,5 million d’euros), en vue de chloroformer, davantage, la conscience de nos compatriotes du Kouilou pour qu’ils refusent de voir la vérité en face " (Afrique Education n° 414).

Le 24 avril, c’est un hasard de calendrier, des pseudo-sages et cadres du Kouilou sont venus faire allégeance à Sassou en son palais. En fait de « sages », il s’agissait de son ministre Collinet Makosso et de son ancien ministre Jean-Luc Makosso flanqués de quelques illustres inconnus qui seraient allés rendre compte des « conclusions du conclave de Buali, tenue du 13 au 14 juillet 2014 ».

Ce conclave qui appelle à une « réforme de nos institutions par le changement de la Constitution de 2002 » constitue une supercherie dénoncée en son temps par les fils du Kouilou.

Ce 26 avril, de même, Denis-Christel Sassou-Nguesso fils de son père, a participé dans la ville océane, place Lumumba, à un meeting d’associations du PCT appelant au changement de constitution. Sous haute protection militaire et malgré des billets de banque distribués à tour de bras, la manifestation a tourné au fiasco sur le plan de la participation populaire.

On l’aura compris : le grand meeting de l’opposition ayant été initialement prévu le 25 avril, on avait voulu, dans les officines de Talangaï, faire de l’ombre et répondre à cette grande manifestation. Raté, car l’opposition a éventé la manœuvre en reportant son meeting le 3 mai. Il ne reste plus au PCT qu’à trouver autre chose : par exemple l’interdire.

Mais cela suffira-t-il ? En effet le ver est dans le fruit. Souchlaty Poaty, ancien premier ministre de Sassou et fils du Kouilou a lancé un grand pavé dans la mare. Cet ancien dignitaire du régime a qualifié Sassou de « diable fait homme, d’apparence joviale, dansant, mangeant et buvant à satiété, mais, dangereux jusqu’à la moelle épinière », l'habillant ainsi pour la prochaine saison sèche. Plus grave, il a fait des révélations sur l'existence, au sein du pouvoir de " tout un service, techniquement, outillé " qui " dispose de nombreux hommes et femmes qui ont perdu le sens d’humanité consubstantiel au descendant d’Adam, doté d’importants moyens " et " muni, quasiment, de toutes les catégories de poisons et d’antidotes " dans le seul but d'éliminer les adversaires politiques (lire l'article).

On le voit, la bataille de Pointe-Noire, ville pétrolière, est bel et bien engagée.