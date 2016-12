Communiqué de presse du Front Républicain pour le Respect de l'Ordre Constitutionnel et l'Alternance Démocratique

Réunie en réunion extraordinaire ce mardi, 21 avril 2015, de 15h à 18h au siège de l'Alliance pour la République et la Démocratie (ARD), la Conférence des présidents du FROCAD a :

1- décidé que le meeting populaire initialement prévu le 25 avril 2015 à Pointe-Noire est reporté au 03 mai 2015 dans la ville océane;

2- dénoncé fermement certains sites internet qui s'ingénient à vouloir diviser le FROCAD quand bien même certains de ses animateurs sont signataires du mémorandum du FROCAD et de son manifeste;

3- invité la population congolaise en général, celle de Pointe-Noire en particulier, à se mobiliser massivement pour la réussite de ce grand rendez-vous avec notre marche pour la démocratie réelle dans notre pays.

Fait à Brazzaville, le 21 avril 2015.

Pour le FROCAD,

Le Coordonnateur

Paul Marie MPOUELE

xxxxxxxxxx

Brève

Sassou Nguesso et le naufrage des migrants

Sassou Nguesso fait feu de tout bois. Déterminé à se rendre incontournable sur la scène africaine afin d'échapper à son sort, la médiation en Centrafricaine ne convaincant personne, surtout après l'imbroglio causé par son initiative d'un sommet entre François Bozizé et Michel Djotodia à Nairobi (et dont le seul but est de saboter la transition centrafricaine), le dictateur congolais, qui se cherche un rôle, vient de trouver un autre sujet : le drame des migrants traversant la méditerranée.

A ce sujet Sassou vient d'accorder - ne riez pas, le sujet est grave - une interview à son " ami " Jean-Pierre Elkabbach, journaliste à Europe 1, une station de radio française.

" Une tragédie " ! s'est indigné le dictateur, que " près de mille Africains " se sont retrouvés " au fond de la Méditerranée en deux jours ".

" Le silence n'est plus possible ", a-t-il poursuivi. " Il s'agit là d'un dossier important qui intéresse l'Afrique au premier chef ". Et " l'homme des masses " d'expliquer que " si le problème du développement en Afrique avait été correctement posé, on pense bien que des milliers d'Africains seraient restés en Afrique pour développer l'Afrique, vivre en Afrique, et ne se risqueraient pas en Méditerranée pour se retrouver par milliers au fond de la mer ".

Notre commentaire

" Si le problème du développement en Afrique avait été correctement posé " ?

Ah oui ! Et qu'attend-il pour poser correctement le problème du développement du Congo et de l'Afrique alors ? Et " La Nouvelle Espérance ", ne l'a-t-elle pas correctement posé ? Quand on est un des dirigeants africains qui après plus de trente ans de règne, n'a toujours rien de concret à proposer, y compris à une population d'à peine 4 millions d'âmes d'un pays très riche, mais qui croupit dans la misère, il vaut mieux parfois rester silencieux, histoire au moins de respecter la mémoire des victimes...

Tel qu'on le voit arriver, pour servir ses seuls intérêts il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'il va convoquer une réunion internationale sur le sujet à Brazzaville. Pour remplir les hôtels-restaurants de Kiki Nguesso et donner du travail à ses enfants qui louent des chapiteaux... Stoïque.