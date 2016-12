Le congrès du MCDDI, le parti fondé par Bernard Kolélas est prévu pour le 3 et 4 avril prochain. Il devrait être précédé cette fin de semaine par des congrès départementaux.

Ce congrès est important pour ce parti hier grand allié du PCT : il devrait officialiser le principe d'une candidature de Parfait Kolelas à la prochaine présidentielle et surtout, consacrer la rupture de ce parti avec le PCT, ou tout au moins réaffirmer le refus catégorique du changement de constitution prôné par le clan des Nguesso et ses acolytes.

On comprend pourquoi les officines de Talangaï et les fauteurs de trouble entretenus par la police sont sur le pied de guerre pour saboter par tous les moyens ce congrès : financement d'un journal d'opposition bidon au sein de ce parti, création de toute pièce d'un prétendu courant opposé au congrès et attaché à l'accord avec le PCT, pseudo rivalité entre les frères Kolelas... Il n'est pas exclu d'ailleurs que soient provoqués des heurts entre militants pour que le général Ndengué, bon seigneur, vienne ensuite séparer les deux camps et tout annuler sous prétexte de préserver l'ordre public.

Quoiqu'il en soit, les journaux de propagande de la police et du pouvoir, qui vont paraître avant ce congrès permettront de connaître l’état d'esprit du clan régnant sur cette question. Il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux.

Il faut dire que le PCT ne se résout pas à perdre un aussi grand allié, qu'il n'a jamais vu autrement que comme un porteur de valises cantonné au rôle de béni-oui-oui. Et ce n'est pas faute par le passé d'avoir essayé de l'affaiblir. Chacun se rappelle notamment la création de la Dynamique Républicaine (DRD), manœuvre la plus visible du PCT pour diviser le MCDDI. Hélas pour le clan au pouvoir, Hellot Mampouya s'est révélé être un tocard : la création de la DRD a éloigné encore plus du PCT le parti de la famille Kolelas tout en le renforçant ; d'ailleurs ce cheval boiteux sur lequel le pouvoir avait misé a aujourd'hui le plus grand mal à entraîner sa minuscule base sur la ligne pécétiste du changement de la constitution. Un comble !

Mais on le voit, le clan au pouvoir n'a pas renoncé, lutte pour la survie oblige, à " casser " le MCDDI.