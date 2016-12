Pendant que Ngolo et son PCT pataugent dans la semoule, en organisant chaque semaine des réunions avec des minuscules partis sans militants et des associations alliées créées de toute pièce, réunions d'où il ne ressort rien, les forces opposées au changement de la Constitution ont transmis un mémorandum à Sassou l'informant qu'elles sont attachées au texte qu'il s'était taillé sur mesure, lequel lui ôte le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2016....

Le PCT, parti godillot, soutenant une position opposée, le " dictateur infatigable " peut donc dès à présent constater le désaccord entre majorité et opposition et faire, comme promis, son coup d'Etat, en organisant un référendum populaire sur cette question. Une invitation au peuple, à vrai dire, à descendre dans la rue, ce qui ne serait d'ailleurs pas un mauvais scénario car il permettrait de balayer toute la clique au pouvoir...

A cette élection présidentielle, Mathias Dzon s'est déclaré d'ores et déjà candidat lors d'une conférence de presse organisée vendredi 20 mars. En attendant Parfait Kolélas et bien d'autres ?

AFP - Plateforme regroupant toutes les forces opposées au changement de la Constitution, créée en janvier dernier, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique 2016 (Frocad) a posé un acte important hier vendredi 20 mars en adressant au chef de l'Etat un mémorandum contenant des exigences pour la bonne tenue de la présidentielle en 2016.

Les militants des partis et associations, membres du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique (Frocad) sont venus très nombreux assister à la signature du mémorandum sur la gouvernance de l’élection présidentielle de 2016. Et ils étaient au moins cinquante partis, associations et personnalités a le ratifier.

Le dit mémorandum a été adressé directement au chef de l’Etat, Denis Sassou-Nguesso, dont le parti, le Parti congolais du travail, s'était prononcé en faveur d'un changement de la Constitution en décembre dernier.

Election solide et transparente

Paul-Marie Mpouélé, coordonnateur du Frocad, souhaite une élection solide et transparente. « Ce qui est préoccupant pour le peuple congolais, affirme-t-il, c’est la gouvernance électorale, pour que nous ayions en 2016 des élections apaisées, crédibles, qui vont redorer le blason de notre pays en matière d’organisation d’élections ».

« Il faut avouer que, depuis 2002, notre pays a subi un sacré coup en matière d’organisation des élections parce que les élections sont toujours contestées, les élections sont toujours chaotiques », constate le coordinateur du Front républicain.

Respect du texte fondamental

Le mémorandum contient plusieurs exigences liées à la bonne tenue du scrutin présidentiel et surtout aurespect du texte fondamental. Selon l’ancien parlementaire Patrice Kadia, la Constitution en vigueur depuis 2002 est à l’origine de la tolérance et de la stabilité politique observée actuellement : « De 2002 à 2015 aujourd’hui, vous n’avez pas eu d’atrocités, des faits de forces majeures perpétrés contre le peuple ».

De plus en plus, l’opposition et la majorité se prononcent pour la tenue d’un dialogue inclusif avant la présidentielle de 2016.

Brèves

Bowao persiste et signe

Encore une sortie de l'ancien ministre délégué à la Défense. Rien de nouveau en vérité sur la position de Zacharie Bowao sur le changement de constitution, une position déjà exprimée dans sa lettre ouverte à Sassou. Mais cela valait mieux en le redisant. C'est que ce membre du bureau politique du PCT a fait au micro de RFI.

L'exemple namibien

Lu sur le site du pouvoir

Windhoek, Namibie (CONGOSITE) - La Namibie a célébré, ce 21 mars 2015, l’entrée en fonction de son 3ème président de la République, le Dr Hage G. Geingob, nouvellement élu. Il succède ainsi à Hifikepunye Pohamba, qui se retire après 10 années de pouvoir, équivalant à 2 mandats constitutionnels. Denis Sassou Nguesso a représenté la République du Congo, accompagné de son ministre des Affaires étrangères et de celui de l’enseignement technique.

Notre commentaire - Quand nous avons appris que Sassou se rendait en Namibie à cette occasion nous avons un moment craint qu'il n'aille dispenser ses bons conseils sur le changement de constitution aux autorités de ce pays...

Notons que ce sont les constitutionnalistes congolais qui ont aidé à la rédaction de la constitution namibienne et que, visiblement là-bas, elle est appliquée sans que nul n'aillle expliquer que ce texte était lié à l'indépendance de ce pays et qu'il aurait fait son temps...

Heureux namibiens !