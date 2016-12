Chaque jour qui passe connaît son lot de défections au sein de la Majorité présidentielle, laquelle se réduit comme peau de chagrin.

Après celle du RDPS de Thystère Tchicaya qui s’est prononcé pour le Non au changement de constitution, voici venu le tour du RDD.

En effet lors de la réunion extraordinaire de son comité directeur, le parti fondé par l'ancien président Jacques Joachim Yhombi Opango est venu grossir les rangs de ceux qui s’opposent fermement à la volonté de Sassou de mourir au pouvoir. Au point qu’aujourd’hui la seule question qui vaille revient à se demander qui accompagne encore le PCT dans sa volonté de changer la constitution.

A notre connaissance, hormis les partis du clan familial comme celui de Willy Nguesso, il n’y aurait plus que l’UFD de feu Ganao, quelques associations créées par le PCT pour la circonstance, le club des buveurs de whisky de Talangaï (sic), Pierre mabiala, Madame Milongo et autres William Bouaka, Thierry Moungala… qui militeraient toujours en faveur du changement de constitution. Même avec la corruption, chacun aujourd'hui y regarderait à deux fois avant de rejoindre ce camp, l'après Sassou présentant clairement le risque d'un réveil brutal et douloureux pour les biens immobiliers et la famille de celui qui participerait à cette folle aventure, le peuple (à l'image de l'aperçu qu'on en a eu après les matches du Congo lors de la dernière CAN) menaçant de s'en souvenir...



Lire ci-dessous quelques extraits du communiqué du RDD.

1/-De la problématique née du débat lié au Changement ou Non de la Constitution du 20 janvier 2002. Le rapport du Bureau Exécutif National à fait l'objet d'un échange intense et fructueux. En conséquence après avoir passé en revue les contours historiques, juridiques, politiques et internationaux qui sous- entendent l'analyse de cette problématique; Le Comité Directeur du RDD, fort des acquis de la Conférence Nationale Souveraine dont l'alternance démocratique est l'un des acquis fondamentaux et le paradigme d'une gouvernance moderne et universelle, afin de privilégier l'intérêt général; le RDD se prononce pour le NON au changement de la Constitution de janvier 2002. Par ailleurs, il encourage vivement les forces vives de la nation à privilégier la voie du dialogue afin de créer les conditions optimales pour une gouvernance électorale crédible, équitable et pacifique en 2016 (…)

2/-De l'accord politique RDD-PCT. Au vu de l'examen de la fiche y relative, le Comité Directeur a noté et déploré le non-respect flagrant et récurent des dispositions prévues dans cet accord. Des velléités hégémoniques et de mépris caractérisé ont été notés. En conséquence, le Comité Directeur du RDD confirme la suspension de l'accord politique RDD-PCT ainsi que sa participation aux activités de la Majorité Présidentielle.

