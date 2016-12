De nombreux articles sont écrits sur nos partis politiques. Certains de ces articles mettent en évidence les erreurs des cadres de ces partis. C’est une bonne chose, car cette critique suscite le débat et permet ainsi de repartir sur de nouvelles bases. Il faut donc s’en réjouir.

Repartir sur des nouvelles bases, revient à changer de logiciel. Pour changer de logiciel et il nous faut aussi, à notre humble avis, découvrir, redécouvrir, les ressources enfouies dans notre patrimoine culturelle et que les décideurs actuels ont totalement abandonné.

Nous devons donc préparer l’après turbulence, pour que notre pays soit un état moderne dans lequel nos décideurs agiteront l’ordinateur et non plus la queue du singe, des mouchoirs blancs, des feuilles d’arbres.

Il ne s’agit pas de rejeter toutes nos valeurs et pratiques traditionnelles, mais tout simplement faire un tri et prendre celles qui peuvent encrer définitivement le pays dans la modernité.

La gouvernance d’un pays ne doit pas se faire avec le fétichisme et la sorcellerie.

Ecoutons donc la sagesse des anciens Kongo, à travers la poésie parabolique kongo.

Mvia sutu ka zengwanga nzengwa zoolé ko

Un pénis incirconcis ne peut être circoncis deux fois.

Il ne faut pas se rétracter quand on a affirmé quelque chose. Respect de la parole donnée.

- Lutambi ndelo

Les pas sont glissants. Ce sont les pas de la marche de la vie ; et il ne faut pas penser être établi pour toujours.

- Wa wuna yokéléla

Si on ment indéfiniment, on finira par se faire confondre un jour.

- Vonga dia via ka nienzi kento ko.

Le gros pénis ne fait toujours le bonheur d’une femme.

Les armes lourdes ne garantissent pas une victoire.

- Wazoma laù, vwata nlélé

Si tu pourchasses un fou, il faut t’habiller.

Si tu protèges, un malfaiteur, tu deviens toi aussi malfaiteur

- Mfùni ambùdikina, nléle ubùlanga

Le pet trop longtemps retenu crève le pagne.

Il faut vite régler une affaire dans laquelle toute entente est devenue impossible.

- Tôko uvenkanga nkondo, ngèye ubanzanga vo ndùmba ka twazamona ko ?

Un jeune homme qui se met à éjaculer sur le baobab et vous vous demandez s’il ne courtise pas les femmes ?

Quelqu’un qui ne dit rien dans une palabre, pensez-vous qu’il ne va pas intervenir quand il le jugera bon ?

- Vo kengi nkela, mbongo’ a wantu yi fuidi ye nzala

Si tu paralyses l’économie, la richesse du peuple s’effondre et la faim s’installe.

Ce proverbe s’imposait au Roi du Kôngo.

En effet, un chef d'Etat doit pourvoir à l’abondance des choses nécessaires à la vie, et à l’avancement de tout ce qui peut améliorer le sort des citoyens. Il doit donc assurer la prospérité du peuple et non pour lui tout seul.

Il ne faut donc pas rester longtemps aux cotés d’une personne qui n’a pas cette culture. Elle finira par vous abîmer.

- Wa kuma mbongo, zi kû tensamane

Si on cherche la richesse par tous les moyens, si on court derrière l’argent, il étouffe et on peut y laisser sa vie.

- Kimvuama ka ba gandâ kio ko, ni sala ba sala kio

La richesse ne vient pas des pratiques fétichistes, ni de pratiques de sorcellerie, elle vient du travail.

- Bi baukila mu kiafuta, ka bienâ nkondi

Personne ne peut faire valoir des droits sur que l’on a acquis à la sueur de son front. Par contre, ce que l’on a acquis par le vol n’honore pas et peut faire l’objet de poursuites judiciaires.

- M’telà mvumbi, m’tela kimbi

On règle la longueur de la civière sur la taille du cadavre.

Les dépenses doivent être faites et les crédits contractés en fonction de ses revenus.

- Ngô-bulu wa kala mu kaba ngolo, wa fwa

Le chef lion qui refuse de former les autres lions, ne vit pas longtemps.

Tu n’iras pas loin si tu es le seul à faire tout dans la famille. Il faut toujours chercher à créer d’autres riches dans la famille

- Mu nua nto wa lembo yindoula, konga m’vu yindoula na yindoula

Seule peut-être la source d’une rivière ne change pas ; mais les hommes comme les saisons changent avec les années.

Il n’y a rien de stable sous la voûte du ciel et il faut toujours privilégier la réflexion pour préparer l’avenir.

- Bu zimbakana nzila kala gâ ma gâmbu

Le retour à la source peut être salutaire.

- Bu sala loso, wamana luatombila kanda, bakuméni luo

Il faut bien choisir ses collaborateurs, car certains n’ont pas les compétences dans le travail que vous voulez faire.

- Lemba nzaou wa kéti kula, magâla mingi

Le lemba-nzaou (arbuste) multiplie trop ses branches, il ne sera jamais un arbre.

Au lieu de vouloir tout faire, il vaut mieux se spécialiser. Et pour les autres compétences, on écoute les hommes et les femmes spécialisés.

- Wabaka nzo yamona, kulévudi nsàsa ko

Si tu construis une maison neuve, ne méprise pas l’ancienne car tu peux y habiter encore un jour.

Ne méprise pas ce qui t’a servi autrefois, cela peut t’être utile.

N’insulte pas trop un frère avec qui tu as partagé une partie de ta vie, car vos chemins peuvent encore se croiser.

- Ye nkala, ye mfùlu, ka vena mbizi yitalwana nkanda ko

Ni le crabe, ni la tortue ne changeront de goût par le simple fait de leur peau.

Personne n’est méprisable.

- Lukami ka sabouka mamba : bandu m’kokolo

Les fourmis rouges commencent par construire une passerelle, c’est ensuite seulement qu’elles franchissent le ruisseau.

C’est l’expression traditionnelle de toutes les sciences de l’organisation : la planification, la programmation, l’ordonnancement.

- Ki bele ku m’tu, kieka gâ gêmbo

On ne paie pas ses dettes en faisant d’autres dettes

- Ngâta ka di tungulu mu sunga ndia ko

Ce n’est pas pour festoyer qu’on est chef du village

- Wa kwela nganda, yelekessa bikunku

Celui qui plusieurs femmes (sujets) doit veiller à faire des portions strictement égales.

Le pouvoir de disposition sur la richesse appelle à la bonne gouvernance, à la répartition équitable et à une gestion juste et droite, à l’égal profit de tous ses sujets.

- Wa gânda mpodi, ganda ngangu

Pour chaque charge, il faut en acquérir les compétences.

N’accepte pas un travail dont tu n’as pas les compétences.

Ce que, nous venons d’exposer n’est qu’une infime partie de la sagesse des anciens, que les anciens ont voulu nous transmettre. Celle qui irrigue encore les délibérations des centres de conservation du patrimoine, le lemba, le tchikoumbi, le twere et le ndzobi nous est encore inconnue.

Nos anciens ont été donc des bâtisseurs de civilisations et des maîtres de récréations philosophique et scientifique. Leur travail peut nous inspirer dans l’édification d’un monde meilleur.

J’ai dit.

Emmanuel Bienvenu Bafounda

Président de l’association pour l’innovation et la création d’entreprise