Déclaration du parti congolais du travail



Le samedi 31 janvier 2015, à la suite de l’élimination de notre équipe nationale de football, les Diables Rouges en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, des actes de vandalisme et de pillage ont été perpétrés à Brazzaville et dans certaines localités du pays.



Le peuple a été témoin et victime à la fois de ces agissements inciviques qui troublent profondément l’ordre public, détruisent substantiellement des biens, menacent gravement la paix sociale et compromettent dangereusement la cohésion et l’unité nationale.



A l’évidence, les événements de ces derniers jours ne sont ni des faits isolés, ni de simples manifestations de mauvaise humeur, puisqu’ils ont été aussi commis quand les Diables-Rouges ont gagné. Ces comportements-là n’ont rien à avoir avec l’expression somme toute légitime d’une liesse populaire. Après une victoire, on peut chanter et danser. On ne casse pas. On ne pille pas. On n’agresse pas.



Il est clairement établi, aujourd’hui, que tous ces actes, initiés, coordonnés et organisés dans l’ombre, procèdent bel et bien d’une stratégie politique visant à mettre en péril la paix, la sécurité, la cohésion, l’unité nationale et à déstabiliser les institutions de la République.



Le Parti Congolais du Travail condamne, avec fermeté, ces agissements, leurs auteurs et commanditaires.



Le Parti Congolais du Travail stigmatise les attitudes rétrogrades de ces hommes politiques qui instrumentalisent certaines catégories de notre population, particulièrement les couches juvéniles pour réaliser leurs visées machiavéliques.



Le Parti Congolais du Travail présente ses vives félicitations aux agents de la Force Publique qui accomplissent leur devoir avec maîtrise et efficacité, s’adonnant courageusement à la préservation de la paix et de la sécurité, deux acquis précieux que personne ne devrait s’aventurer à remettre en cause, quelles que soient ses ambitions.



Le Parti Congolais du Travail saisit cette occasion, pour féliciter les Diables-Rouges pour leur brillant parcours, hélas interrompu avant terme.



Le Parti Congolais du Travail invite les militants et sympathisants du Parti, de la Force Montante Congolaise et de l’Organisation des Femmes du Congo, à se mobiliser et à redoubler de vigilance, afin de barrer la route aux fossoyeurs de la paix et de la concorde nationale.



Le Parti Congolais du Travail lance un appel à la classe politique et à l’ensemble de notre peuple pour un sursaut patriotique, afin d’épargner au pays le chaos dans lequel certains politiques veulent l’entrainer.



Brazzaville, le 2 février 2015



Le Secrétariat Permanent

du Parti Congolais du Travail

Notre commentaire

On peut comprendre que le PCT feigne d'ignorer les véritables causes de ces troubles (1), à savoir le désoeuvrement de la jeunesse et la misère populaire. Il est vrai que quand la permanence de Claudia Sassou-Nguesso, députée et fille de qui vous savez est incendiée, quand les troubles et pillages touchent aussi bien Bacongo, Makélékélé, Mikalou, Petit-chose, Mama-Mboualé, Ngamakosso, Kombo-Massengo, Talangaï et Djiri à Brazzaville, Tié-Tié, à Pointe-Noire, Impfondo, Ouesso et même Oyo où, comble de malheur, on déplorerait un blessé grave par balles, il y a de quoi être déboussolé.

Et comme d'habitude, le PCT cherche ailleurs les responsabilités et voit des complots partout. Un signe avant coureur de futures arrestations arbitraires des " empêcheurs de tourner en rond " comme Dzon, Parfait Kolelas (2), Okombi Salissa... dont chacun sait qu'ils sont dans le viseur de Ndengué, Okemba et autres sbires du pouvoir ?

Il y a peu, le PCT s'auto persuadait de ce que " Brazza n'est pas Ouaga ", que le Congo n'était pas le Burkina Faso. Justement, il est à craindre que les troubles du 31 janvier (et qui ressemblent fort à une répétition générale, une préfiguration de ce qui risque de se passer si le PCT persiste dans son autisme) n'annoncent un scénario pire que celui du Burkina. Dans ce pays, à notre connaissance, le peuple n'était auparavant jamais sorti dans la rue pour piller ou manifester suite à un simple match de foot.

Aujourd'hui, on sait en tout cas que les forces de l'ordre peuvent rapidement être débordées par un mouvement d'ampleur. Cela promet pour les prochains jeux africains organisés par le Congo en septembre prochain...

(1) Des troubles et des pillages dont ni la radio ni la télévision congolaise n'ont soufflé mot. Peut-être une consigne de Philippe Mvouo, président du Conseil pour la Liberté de la Communication...

(2) Malgré les émissaires envoyés par Sassou pour l'en dissuader et la campagne de dénigrement orchestrée dans les journaux du pouvoir, Parfait Kolelas a confirmé que le MCCDI se tenait du côté des partisans du Non au changement de la Constitution et, sacrilège, présenterait un candidat à la présidenttielle de 2016...