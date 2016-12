Les Diables rouges du Congo ont perdu 2-4 le derby qui les opposait aux Léopards de la RDC. Un match dont les Congolais ont cru pendant quelques instants qu’ils allaient le gagner tant cela sentait bon jusqu’au milieu de la seconde mi-temps. La douche froide et la soupe à la grimace qui allaient suivre n'en étaient que plus cruelles.



Après une première période pauvre techniquement, le match s'est emballé lors de la seconde mi-temps avec quarante-cinq minutes complètement folles, six buts au total ayant été marqués.

C’est F. Doré qui avait ouvert le score pour le Congo à la 55e minute, ce dernier reprenant aux 6 mètres, à la limite du hors-jeu, un coup franc bien tiré de la gauche par Ndinga, après qu’un tir de Mbokani eut frappé la barre des buts congolais. Doré était imité ensuite par Thievy Bifouma à la 62e. A une demi-heure de la fin le Congo menait donc par deux buts à zéro, ce qui était une sorte de hold-up au regard de la légère domination des Léopards.



Avec ce magot au coffre (money in the Bank) on croyait que les carottes étaient presque cuites pour les Léopards, que les Diables rouges avaient fait le plus dur. Erreur ! C’était sans compter avec l’orgueil de nos voisins (l'envie de rendre le fameux Mbata ya bakolo aurait-elle décuplé leurs forces ?) et surtout avec les stars de cette équipe que sont Mbokani, Bolasie et Kebano, car les Congolais allaient rapidement dilapider cette avance.



En effet, après un autre tir de Makiadi sur la barre, Mbokani réduisait le score à la 65e minute, en reprenant un petit centre en retrait de Bolasie consécutif à un festival du joueur de Crystal palace sur le côté gauche.

Dès lors, les Léopards retrouvaient des couleurs et commençaient à y croire. A la 75e minute, c’est le longiligne Jérémy Bokila qui, d’un missile imparable du gauche, fusilla le portier des Diables rouges et doucha l'enthousiasme des Congolais. C'était l’égalisation.

Le match devenait fou. Le moral des Congolais était touché. Et l'impensable arriva : à la 81e minute Yannick Bolasie, assurément l'homme du match, va déposer un ballon sur la tête de Kimwaki. Le sociétaire du TP Mazembe prolonge : 3-2. L'espoir change de camp. Renversement de situation en quinze minutes...



Le Congo, jusque-là bien organisé s’effondre physiquement et paie au prix fort son inexpérience à ce niveau. Et Mbokani, encore lui, ne se fait pas prier pour porter l’estocade en fin de match pour le 4-2...

C'est plié pour la RDC, le Congo est éliminé, " maudits congolais " avait dit le célèbre journaliste Joseph Gabio en 1972 contre... le Zaïre. Les Léopards, seule équipe encore en lice à avoir un entraîneur africain avec Florent Ibenge, sont qualifiés pour les demi-finales. Ils seront opposés au vainqueur du match Côte d’Ivoire-Algérie.

La désillusion est immense. Cette équipe ne rééditera pas cette année l’exploit de ses glorieux aînés de 1972. Félicitons toutefois ces Diables rouges que nul n’attendait à pareille fête.

Au regard du scénario, c'est peu dire que ce match constitue un véritable crève-cœur pour les supporters congolais. Jean-François Ndengué, directeur de la police nationale, lequel craignait avant le match les débordements d'une " jeunesse hystérique " qui a pris " la mauvaise habitude de célébrer nos victoires ou nos matchs nuls de façon violente, explosive, par des vols, des casses de voitures, des destructions inacceptables d'infrastructures publiques et même des agressions physiques de personnes innocentes ayant eu le malheur de se trouver sur le passage de foules déchainées " va devoir s'employer cette nuit car il est évident qu'il aura sans doute beaucoup de travail.

Nika M.